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Gürsulu gençlere tarih bilinci ve duyarlılığı

Gürsu Belediyesi, gençlerin tarih bilincini ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlediği kültür gezilerinde, öğrencileri Bursa’nın tarihi dokusuyla buluşturuyor.Gürsu Belediyesi, yeni Gürsu sloganıyla gerçekleştirdiği kültür...

Gürsulu gençlere tarih bilinci ve duyarlılığı

Gürsu Belediyesi, gençlerin tarih bilincini ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlediği kültür gezilerinde, öğrencileri Bursa’nın tarihi dokusuyla buluşturuyor.Gürsu Belediyesi, yeni Gürsu sloganıyla gerçekleştirdiği kültür...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:20
Gürsulu gençlere tarih bilinci ve duyarlılığı

Gürsu Belediyesi, gençlerin tarih bilincini ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlediği kültür gezilerinde, öğrencileri Bursa’nın tarihi dokusuyla buluşturuyor.

Gürsu Belediyesi, yeni Gürsu sloganıyla gerçekleştirdiği kültür faaliyetleri kapsamında lise öğrencilerini ecdadın izleriyle buluşturmaya devam ediyor. Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen ’geçmişten geleceğe ecdadın izinde kültür gezileri’ kapsamında Gürsu İMKB Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine Bursa’nın tarihi mekanları gezdirildi.

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz tarihi bilinç ve duyarlılığa sahip olmalı” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarih ve kültürünü bilen gençler, millet olma bilinciyle sağlam toplumlar oluştururlar. Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan yeni nesillerimiz aydınlık yarınlarımıza ışık tutacaktır. Bu bilinçle gençlerimizi, ecdadımızın izini taşıyan Bursa’mızın tarihiyle buluşturuyoruz. Almanya’dan ilçemize ziyarete gelerek misafirimiz olan gençleri de, onlar için düzenlediğimiz özel programla Bursamız’ın tarihiyle buluşturduk” dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen faaliyet kapsamında, her hafta düzenlenen gezide öğrenciler, rehber eşliğinde Bursa’nın tarihi mekanlarını geziyor. Kültür gezileri kapsamında, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Muradiye Külliyesi’ne geziler yapılıyor. Geziler sırasında katılımcılara ücretsiz öğle yemeği ve çeşitli ikramlar sunuluyor.
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