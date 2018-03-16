Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Gürsu Belediyesi’nden girişimcilere destek

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, belediye, İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle girişimcilik kursu açıldı.Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi’nin İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler sürüyor. 2018 yılında 10 dönem...

Gürsu Belediyesi’nden girişimcilere destek

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, belediye, İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle girişimcilik kursu açıldı.Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi’nin İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler sürüyor. 2018 yılında 10 dönem...

16 Mart 2018 Cuma 17:11
Gürsu Belediyesi’nden girişimcilere destek

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, belediye, İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle girişimcilik kursu açıldı.

Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi’nin İşkur ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler sürüyor. 2018 yılında 10 dönem kurs düzenlenecek. Girişimcilik kursunda 25 kişilik gruplar şeklinde, 250 kişiye eğitim verilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin çehresini değiştirecek yatırım ve hizmetlerimizin yanında bölgemizde işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar da yapmaktayız. Başta engelliler ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmasına, ilçemizde kendi işini kurmak isteyen müteşebbis kardeşlerimizi desteklemeye yönelik çalışmaları önemsiyoruz. AR-GE ve İnovasyon birimimizi de bu maksatla kurduk" dedi.

İş kurmak isteyen girişimcilere, 50 bin TL’si karşılıksız olmak üzere 150 bin TL hibe verilecek. 100 bin TL ise 30 ay sonra 3’er ay taksitler şeklinde geri ödenecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinde halkalı leke, elma ve armut için ise kara leke uyarısı
Zeytinde halkalı leke, elma ve armut için ise kara leke uyarısı
MHP Bursa’dan İl Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
MHP Bursa’dan İl Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Bursa Günlüğü okurlarıyla buluştu
Bursa Günlüğü okurlarıyla buluştu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim