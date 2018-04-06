Gemlik’te Ziraat Odası ve Akşemsettin Camii hizmete açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gemlik Ziraat Odası ve Akşemsettin Camii tören ve dualarla açıldı.

Akşemsettin Camii, Ziraat Odası açılış programından önce kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Albulkadir Yüce, İlçe Müftüsü Dr. M. Reşat Şavlı, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, GTSO Başkanı Kemal Akıt, GTSO Meclis başkanı Paşa Ağdemir, Borsa Başkanı Özden Çakır, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Belediye müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, yaptığı konuşmada, “İnsanın doğduğundan itibaren ihtiyaçları gıda, giyim, korunmak ve eğitimdir. Dünyanın bir yanı obezite ile mücadele ederken, diğer yanı aç. 1 milyon aç varken, 630 milyon da obez insan var. Dünyada bundan sonraki savaşların gıda ve su için çıkacağı ön görülüyor’’ dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, ’’Bugün iki anlamlı açılışı birlikte yapıyoruz. Akşemsettin Camiimizde ilk Cuma namazımızı kıldık. Bölge tam anlamıyla tarım merkezi oluyor. Zeytin Hali yakımızda, ileride Marmarabirlik’in merkezi yapılacak, Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü de bu bölgede yer alacak. Köylümüz buraya geldiğinde tüm işini buradan halledecek. En yakın cami buraya 1 kilometre mesafedeydi. Bölgede çalışan ve bundan sonra buralara gelecek vatandaşlarımız o mesafeyi gitmek zorunda kalacaktı. Bunu da çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Haftaya Termal Tesis temeli atılacak. Gemlik’te hizmetler aralıksız devam edecek’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, ’’Bu şehri yüceltmek için çalışıyoruz. Gemlik dönüşüyor, Türkiye’yi de iyi yönde dönüştüren bir iktidarımız, bir anlayışımız var. Hem hükümetimizin, hem de insanlarımızın bu anlamda emekleri var. Güney’deki iki komşumuzda da güvenlik sorunları, savaş ve terör var. Bu terör Türkiye’ye sirayet ettirilmek isteniyor. Bu nedenle ordumuz Afrin’de hain terörün önünü kesiyor. Eğer bizler güvenliği sağlamasak, bugün bu açılışları yapamayız. Gemlik’te bu hizmetleri açacak ortam da bulamayız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Bu gayret sonrasında önceden bize kürek çektiriyorlardı, şimdi dümeni tutuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Ziraat Odasının açılış kurdelesi de protokol tarafından kesildi.