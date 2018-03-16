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Gemlik’te 300 polis ile huzur uygulaması

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin de katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Kumla Sahili, ara sokaklar ve bölgede bulunan çay bahçeleri, restoran ve iş...

Gemlik’te 300 polis ile huzur uygulaması

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin de katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Kumla Sahili, ara sokaklar ve bölgede bulunan çay bahçeleri, restoran ve iş...

16 Mart 2018 Cuma 23:21
Gemlik’te 300 polis ile huzur uygulaması

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin de katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kumla Sahili, ara sokaklar ve bölgede bulunan çay bahçeleri, restoran ve iş yerlerini kapsayan uygulamada, yaz dönemi öncesinde Kumla’da olası suçların önlenmesi adına uygulamaların süreceği belirtildi. Kumla’da yapılan uygulamaya, farklı ekipler katılırken çalışmalardan vatandaşların da memnun oldukları gözlendi.

Gemlik’in güvenlik ve asayiş konularında önemli aşamaya geldiğine dikkat çeken İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, “İlçemizde vatandaş ve polis uyumu önemli sorunları çözüyor. Uygulamalarla da, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor, Gemlik’in daha yaşanabilir bir yer olması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
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