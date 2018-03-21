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Eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eski muhtar zeytinlikte ölü olarak bulundu.Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan ve bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulunan...

Eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eski muhtar zeytinlikte ölü olarak bulundu.Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan ve bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulunan...

21 Mart 2018 Çarşamba 19:27
Eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eski muhtar zeytinlikte ölü olarak bulundu.

Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan ve bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulunan Ahmet Altın, kendisine ait zeytinlikte ölü olarak bulundu. Traktörü ile zeytinliğe giden Ahmet Altın’dan yakınları haber alamadı. Zeytinliğe giden yeğeni, Altın’ın traktörün yanında yerde yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, Ahmet Altın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Altın’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Altın’ın kalp krizi neticesinde ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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