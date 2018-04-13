Ebru sanatı Çin’de tanıtıldı

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangzhou kentinde Türk ebru sanatını tanıttı.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcıları düzeyinde Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi toplantılarında alınan, iki ülke arasında kültür, sanat ve turizm etkinlikleri yapılması kararı uyarınca 1-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Guangzhou kentinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlik açılışında Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Guangzhou Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türk kültürü üzerine yemek, müzik ve ebru sanatları tanıtıldı. Kültür Bakanlığı’nın davetlisi olarak Çin’e giden Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen de, Türk ebru sanatı üzerine bir sergi ve workshoplar gerçekleştirerek Türkiye’yi temsil etti.

Türk Havayolları Guangzhou Ofisi ve TÜRSAB işbirliği ile Guangzhou’da bulunan tur operatörleri ve diğer ülke diplomatik temsilcilikleri de hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.