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Deprem Haftası’nda arama kurtarma ekipleri halkla buluştu

Bursa’da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri vatandaşla bir araya geldi.1 - 7 Mart Deprem Haftası kapsamında hafta boyu çeşitli etkinlikler yapan resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Bursa’nın...

Deprem Haftası’nda arama kurtarma ekipleri halkla buluştu

Bursa’da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri vatandaşla bir araya geldi.1 - 7 Mart Deprem Haftası kapsamında hafta boyu çeşitli etkinlikler yapan resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Bursa’nın...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:19
Deprem Haftası’nda arama kurtarma ekipleri halkla buluştu

Bursa’da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri vatandaşla bir araya geldi.

1 - 7 Mart Deprem Haftası kapsamında hafta boyu çeşitli etkinlikler yapan resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan kent meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek, tanıtım çalışmaları yaptı.

Kent meydanında sabahın erken saatlerinde çok sayıda kuruluş stant kurarak arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıttı. AFAD öncülüğünde toplanan ekipler, yaptıkları çalışmaları, kullanılan ürünlerini anlatarak vatandaşa broşür dağıttı.

Etkinliğe başta AFAD, Bursa itfaiyesi ve UMKE’nin yanı sıra, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel Belediye arama kurtarma ekipleri, gönüllü kuruluşlar olan NAK, AKUT, BAKUT, İHH, ANDA ve özel şirketlere ait arama kurtarma ekipleri katıldı.

Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar AFAD ve itfaiye tarafından dağıtılan bilgilendirme broşürlerini ve boyama kitaplarını alırken, etkinliği ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine NAK (Nilüfer Arama Kurtarma Derneği) tarafından acil durum kimlik kartı dağıtıldı.

NAK Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Işık, “1-7 Mart Deprem Haftası olarak kutlanıyor, bugün son günü. Deprem Haftası kapsamında Bursa’da bulunan tüm resmi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kullandığı arama ve kurtarma malzemelerini halka tanıtıyoruz. Bu vesileyle halkın bilgi sahibi olmasını arzu ediyoruz” dedi.
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