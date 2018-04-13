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Büyükşehir’in öncelikli hedefi ulaşım

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve geleneksel hale gelen Bereket Sofrası, bu hafta Mehmet Akif Mahallesi’nde kuruldu. Medine Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öncelikli hedeflerinin...

Büyükşehir’in öncelikli hedefi ulaşım

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve geleneksel hale gelen Bereket Sofrası, bu hafta Mehmet Akif Mahallesi’nde kuruldu. Medine Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öncelikli hedeflerinin...

13 Nisan 2018 Cuma 12:08
Büyükşehir’in öncelikli hedefi ulaşım

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve geleneksel hale gelen Bereket Sofrası, bu hafta Mehmet Akif Mahallesi’nde kuruldu. Medine Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öncelikli hedeflerinin ulaşımda yaşanan sıkıntıların çözülmesi olduğunu ifade etti.

Başkan Aktaş’ın İnegöl Belediyesi döneminde başlattığı ve Büyükşehir’de de sürdürdüğü Bereket Sofrası buluşmaları, bu kez Mehmet Akif Mahallesi’nde gerçekleşti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, Osmangazi Kent Konseyi Ömer Eşer, Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Musa Ünal ve Büyükşehir bürokratlarının da katıldığı kahvaltılı toplantıda; misafirlere simit, peynir, zeytin ve çay ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa’da bugüne kadar çok güzel işlerin yapıldığını hatırlatarak, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet çıtasını daha yukarıya taşımak için çaba sarf ettiklerini, dert ve hesaplarının bu olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Ekibimizle birlikte sıkıntıları tespit edip, yol haritamızı belirliyoruz. Sonuç odaklı olmaya ve iş bitirmeye önem veriyoruz. Ulaşım konusunu önemsiyoruz. Bu nedenle 2018’i ‘ulaşım yılı’ ilan ettik. İnsanların bir yerden diğer bir yere rahat ulaşması, toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yaptık, günden güne de bunu geliştiriyoruz. Görev süremiz boyunca, sıkıntıların bertaraf edilmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Musa Ünal ise Büyükşehir’de ‘genç, dinamik, çözüm üretme odaklı’ dinamik bir kadro oluşturulduğunu vurgulayarak, Bursa’nın ‘işini bilen ve insanı insan yerine koyan yöneticileriyle’ kısa zamanda sıkıntılarından kurtulacağına inandığını belirtti. Ünal, mahallesinde yaşanan sıkıntılar ile ihtiyaçları Başkan Aktaş’a aktardı.

Kahvaltının ardından Başkan Aktaş, vatandaşların görüş ve taleplerini aldı.
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