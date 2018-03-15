Büyükşehir Karacabey’e değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ilçesinde mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik değerlendirme toplantılarına, İznik, Yenişehir, İnegöl ve Osmangazi’nin ardından Karacabey ile devam edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey’de 85 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, ilçede yapılan, devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi vererek, Karacabey’de de özellikle ulaşım ve altyapı konusunda bildirim aldıklarını belirtti.

Bursa’nın dinamik bir şehir olduğunu vurgulayan, heyecanla ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Kentin her köşesini karış karış tarayıp neler yapılacağını değerlendiriyoruz. Daha önce yerel yöneticilerle görüşmüştük ama bu kez 17 ilçede de demokrasinin uç beyleri muhtarlarımızla bir araya geliyor, sıkıntıları dinliyoruz. 1058 mahalle muhtarının bulunduğu Bursa’mızda nüfus da her geçen yıl artıyor. Çalışmalarımızda öncelikli ihtiyaçlara dikkat ediyoruz” diye konuştu.

İlçe belediyelerinin özellikle suyun yükselmesi konusunda sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle de suya ikinci bir indirim için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Başkan Aktaş, “Biz altyapısı ve üstyapısıyla sıkıntısız bir Karacabey olsun istiyoruz. Muhtarlarla yaptığımız toplantılarda gerekli notları alıyoruz. Muhtarlarımızın vereceği bilgiler çalışmalarımıza yol gösterecektir” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise ortak aklı esas alarak hareket ettiklerini, tüm mahallelere Karacabey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet götürdüğünü dile getirdi. Altyapı ve Yeniköy Sahil Projesi’ni önemsediklerini aktaran Özkan, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan toplantının ilçeye fayda sağlayacağını dile getirdi.

Muhtarların da tek tek söz alarak mahallelerindeki sıkıntıları dile getirdiği toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli ile Büyükşehir ve Karacabey belediyeleri bürokratları, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, meclis üyeleri, AK Parti kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘7. Karacabey Tarım Fuarı’nı da ziyaret etti. Fuarın ülke ve şehir ekonomi açısından hayırlı olmasını temenni eden Aktaş, Karacabey Tarım Fuarı’nın her sene çıtayı yükselterek vatandaşlara avantaj sağlayacağına inandığını söyledi.