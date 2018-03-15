Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117202
ALTIN
164.946
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4309
EURO
4.7997

Büyükşehir Karacabey’e değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ilçesinde mahalle muhtarıyla bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik değerlendirme toplantılarına, İznik, Yenişehir, İnegöl ve Osmangazi’nin ardından Karacabey...

Büyükşehir Karacabey’e değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ilçesinde mahalle muhtarıyla bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik değerlendirme toplantılarına, İznik, Yenişehir, İnegöl ve Osmangazi’nin ardından Karacabey...

15 Mart 2018 Perşembe 18:57
Büyükşehir Karacabey’e değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ilçesinde mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik değerlendirme toplantılarına, İznik, Yenişehir, İnegöl ve Osmangazi’nin ardından Karacabey ile devam edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey’de 85 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, ilçede yapılan, devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi vererek, Karacabey’de de özellikle ulaşım ve altyapı konusunda bildirim aldıklarını belirtti.

Bursa’nın dinamik bir şehir olduğunu vurgulayan, heyecanla ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Kentin her köşesini karış karış tarayıp neler yapılacağını değerlendiriyoruz. Daha önce yerel yöneticilerle görüşmüştük ama bu kez 17 ilçede de demokrasinin uç beyleri muhtarlarımızla bir araya geliyor, sıkıntıları dinliyoruz. 1058 mahalle muhtarının bulunduğu Bursa’mızda nüfus da her geçen yıl artıyor. Çalışmalarımızda öncelikli ihtiyaçlara dikkat ediyoruz” diye konuştu.

İlçe belediyelerinin özellikle suyun yükselmesi konusunda sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle de suya ikinci bir indirim için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Başkan Aktaş, “Biz altyapısı ve üstyapısıyla sıkıntısız bir Karacabey olsun istiyoruz. Muhtarlarla yaptığımız toplantılarda gerekli notları alıyoruz. Muhtarlarımızın vereceği bilgiler çalışmalarımıza yol gösterecektir” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise ortak aklı esas alarak hareket ettiklerini, tüm mahallelere Karacabey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet götürdüğünü dile getirdi. Altyapı ve Yeniköy Sahil Projesi’ni önemsediklerini aktaran Özkan, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan toplantının ilçeye fayda sağlayacağını dile getirdi.

Muhtarların da tek tek söz alarak mahallelerindeki sıkıntıları dile getirdiği toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli ile Büyükşehir ve Karacabey belediyeleri bürokratları, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, meclis üyeleri, AK Parti kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘7. Karacabey Tarım Fuarı’nı da ziyaret etti. Fuarın ülke ve şehir ekonomi açısından hayırlı olmasını temenni eden Aktaş, Karacabey Tarım Fuarı’nın her sene çıtayı yükselterek vatandaşlara avantaj sağlayacağına inandığını söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklerden Mehmetçiğe mektup
Miniklerden Mehmetçiğe mektup
Maramarabirlik’ten engelli sporculara malzeme desteği
Maramarabirlik’ten engelli sporculara malzeme desteği
BTSO Akademi’nin konuğu Kozlu oldu
BTSO Akademi’nin konuğu Kozlu oldu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim