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Bursa’nın incisine 25. Yıl ödülü

Bursa’da 25 yılı geride bırakan Hyundai Şentürk Plaza, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.Türkiye genelinde yapılan ‘25. Yıl Bayi Ödülü’nü alan Hyundai Şentürk Plaza, Bursa’da ilklerin sahibi olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen...

Bursa’nın incisine 25. Yıl ödülü

Bursa’da 25 yılı geride bırakan Hyundai Şentürk Plaza, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.Türkiye genelinde yapılan ‘25. Yıl Bayi Ödülü’nü alan Hyundai Şentürk Plaza, Bursa’da ilklerin sahibi olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:57
Bursa’nın incisine 25. Yıl ödülü

Bursa’da 25 yılı geride bırakan Hyundai Şentürk Plaza, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye genelinde yapılan ‘25. Yıl Bayi Ödülü’nü alan Hyundai Şentürk Plaza, Bursa’da ilklerin sahibi olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen törende, Genel Müdür Kerim Şentürk, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’dan ödülünü aldı. Otomotiv sektöründe başarı ile emin adımlarla ilerledikleri bu yolda aldıkları ödülü değerlendiren Kerim Şentürk, “Hyundai Şentürk Plaza olara, Hyundai markasıyla aldığımız ödüllerle hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak sektördeki iddiamızı sürdürmekteyiz” dedi.
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