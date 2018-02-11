Bursa’nın ilk spor fabrikası Gürsu’da tamamlanıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı ziyaret ederek Bursa’nın ilk spor Fabrikası başta olmak üzere Gürsu ilçesine kazandırılan tesisler ve sportif çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tesisleşme hamlesinin tüm hızıyla devam ettiği Bursa’da, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve Bursa Valiliğinin öncülüğünde birçok vizyon proje hayata geçirildi. Sadece son 6 yılda yaklaşık 250 milyon liralık yatırımın yapıldığı Bursa’da tüm bu yatırımlarla spor altyapısı ve vizyonu da güçlendi. Bu kapsamda Gürsu ilçesinde yapılan ve planlanan yatırımlar ve sportif faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı ziyaret ederek Bursa’nın ilk Spor Fabrikası olan Gürsu Spor Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bursa’nın ilk spor fabrikası

Türk sporunun alt yapısını güçlendirmek ve daha fazla sporcunun aynı anda antrenmanlarını yapabilmesi için Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından planlanan yeni nesil spor tesislerinden biri olan "Spor Fabrikası" projesinin ilki Gürsu’da hizmete girmek için gün sayıyor. Gürsu spor fabrikasında 3’ü büyük, 7’si bireysel toplam 10 spor salonunun yanı sıra sağlık odası, kondisyon salonu ve kafeterya gibi donatılara sahip ve 8 milyon lira yatırım bedeliyle inşa ediliyor. Bu kapsamda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, Tesisler ve Spor Şube Müdürü Zekeriya Altuntaş ve Gürsu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu’nun eşliğinde İl Müdürü Süleyman Şahin tamamlanma aşamasında olan Bursa’nın ilk Spor Fabrikasında incelemelerde bulundu. Ayrıca İl Müdürü Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi işbirliğiyle yapılan İlçe Stadyumunun tribün, ışıklandırma ve saha modernizasyonunun son durumunu yakından inceleyerek, Başkan Işık’la fikir alışverişinde bulundu.

Kazandırılan tesislerle Gürsu’nun spor kentine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Işık, desteklerinden dolayı İl Müdürü Şahin’e teşekkür ederek işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ve ilçeye kazandırılan vizyon tesislerle Gürsu’nun marka değerinin arttığını vurguladı. Yapılan yatırımlarla Gürsu’nun sporda öne çıkan ilçelerin başında geldiğini belirten İl Müdürü Şahin ise Gürsu Spor Fabrikasının tamamlanmasıyla ilçedeki gençlerin birçok branşta spora kazandırılacağını vurguladı. Gürsu gibi dinamik ve genç nüfusun yoğunlukta olduğu bir ilçenin bu yatırımlarla çok daha güçleneceğini belirtti. Ayrıca Gürsu belediye Başkanı Mustafa Işık ile işbirliği içerisinde ilçeye yeni nesil tam donanımlı bir gençlik merkezinin de hayata geçirilmesi için çalışma başlattıklarını ve bu sayede sporun yanı sıra gençlik çalışmalarının da Gürsu’da yoğunlaşacağını sözlerine ekledi. Şahin, spor yatırımlarına ve gençliğe verdiği büyük desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Işık’a ve AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım’a teşekkür etti.