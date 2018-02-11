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Bursalı gençler ’Zeytindalı Harekatı’na dualarla destek oldu

Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytindalı Harekatına destek olmak için organize edilen “Gençler sabah...

Bursalı gençler ’Zeytindalı Harekatı’na dualarla destek oldu

Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytindalı Harekatına destek olmak için organize edilen “Gençler sabah...

11 Şubat 2018 Pazar 14:09
Bursalı gençler ’Zeytindalı Harekatı’na dualarla destek oldu

Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytindalı Harekatına destek olmak için organize edilen “Gençler sabah namazında buluşuyor” programı Bursa Emirsultan Camiinde gerçekleştirildi.

Türk Silahları Kuvvetleri’nin düzenlemiş olduğu Zeytindalı Harekatında mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü koordinesinde ve İl Müftülüğü, Sivil Toplum Örgütleri işbirliği içerisinde Bursa Emirsultan Camiinde “Gençler sabah namazında buluşuyor” programı düzenlendi. Terör saldırılarında şehit düşen askerler ve vatandaşları yad ederek kahraman ordunun zaferlerle dönmesi için Fetih Süresi ve Hatim Duası okunan sabah namazı programında yüzlerce genç ve milli sporcu, Emirsultan hazretlerinin manevi huzurunda ellerini semaya açarak, kahraman Mehmetçiğin muzaffer olması için dualar yaptılar.

Gençliğin kahraman Mehmetçik için yaptığı dualara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hüseyin Uysal, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Şube ve İlçe Spor Müdürleri, Muhtarlar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik Liderleri ve BİHMED eşlik etti. Dua ve sohbetlerin ardından gençlere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.
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