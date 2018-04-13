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Bursa’dan Doğu Guta’ya 4 tır yardım malzemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği ve Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu (SAMDEF) tarafından toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye’nin Doğu Guta şehrine gönderildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey...

Bursa’dan Doğu Guta’ya 4 tır yardım malzemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği ve Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu (SAMDEF) tarafından toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye’nin Doğu Guta şehrine gönderildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey...

13 Nisan 2018 Cuma 12:10
Bursa’dan Doğu Guta’ya 4 tır yardım malzemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği ve Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu (SAMDEF) tarafından toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi, Suriye’nin Doğu Guta şehrine gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey Otoparkı’nda tırların hareketinden önce yaptığı konuşmada, güzel ve hayırlı bir işin yanında olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Yardım kampanyasına katkıda bulunan herkesi kutlayan Başkan Aktaş, dernekçiliğin, hemşericiliğin bu yanının çok güzel olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Müslüman olmayan Kore’ye dahi savaşta yardım etmek için asker gönderdiğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, çok sayıda Müslüman ülkeye de Hızır gibi yetiştiklerini söyledi. SAMDEF’in ecdada yaraşır bir harekete ortak olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Tüm mazlum coğrafyalara millet ve ülke olarak destek vermeye devam edeceğiz. Dernekler elbette gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmelidir. Bunun yanında mazlum coğrafyaya sahip çıkmalıyız. Ankara’dan aldığım bilgilere göre, Suriye’ye 180 bin geri dönüş olmuş. Allah kimseyi vatanından ayırmasın. Bülbülü altın kafese de koysanız, ’yuvam’ demiştir. Herkes yuvasında değerlidir. Yıllarca aynı oyunları bizlere de yaptılar. Çok şükür cılız girişimden öteye gidemediler. Bu aziz millete yapmaları da mümkün değil. GSMH’ler ‘Gayri Safi Milli Hasıla) kıyaslandığında, kişi başı yardımda Türkiye birinci sırada bulunuyor. Allah bu milletin yüzünü eğdirmesin" dedi.

Bursa SAMDEF Genel Başkanı Savaş Otruş ise, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalizmin çoluk çocuk demeden katliam gerçekleştirdiğini, mazlum insanlara imkanları dahilinde yardım yapmak amacıyla 4 tır yardım malzemesi hazırladıklarını söyledi.

Bursa Samsun Girişimci İşadamları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Erol Beker de, Samsunlular olarak yaşanan zulme sessiz kalamadıklarını ve ellerini taşın altına sokarak Müslümanlara yardımda bulunmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli, iş adamları ve vatandaşların yer aldığı kafile, dualar eşliğinde yardım malzemesi taşıyan tırları Doğu Guta’ya uğurladı.
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