Bursa Günlüğü okurlarıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kültür yayını ‘Bursa Günlüğü’ yayın hayatına başladı. Bursalılar dergiye, belediye hizmet binaları, kültür merkezleri ve sosyal tesislerden ücretsiz olarak ulaşabilirler.

Bursa’nın değerlerini eserleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel yaşamına zengin bir kaynak olarak hazırlanan ‘Bursa Günlüğü’nü okurların beğenisine sundu.

Bursa’ya önemli bir eserin kazandırıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Türkiye’nin kültür harmanına ‘Bursa Günlüğü’ ile katılmanın heyecanını yaşıyoruz. Bursa, sadece ülkemizin değil, büyük bir coğrafyanın da en güzide şehirlerindendir. Yetiştirdiği edip ve şairleri ile geçmişle gelecek arasında kurduğu köprünün temellerini daima sağlam tutan Bursa, zengin bir edebi birikime sahiptir. Üç ayda bir yayınlayacağımız ‘Bursa Günlüğü’ ile niyetimiz, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin farkındalığını artırmak, bilgi birikimini gün yüzüne çıkararak paylaşmak ve bu vesileyle Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Bursa’nın adeta ‘bir başucu kitabı’ değerinde olduğuna dikkati çeken Başkan Aktaş, ‘Bursa Günlüğü’nün ilk sayısının önemli bir bölümünün Yeşil Külliye’ye ayrıldığını söyledi. Başkan Aktaş, Bursa Günlüğü’nde yer alan ‘Kudüste’ki Osmanlı İzleri’, ‘Medeniyetlerin Buluşma Noktası İznik’, ‘Bursa’da Tiyatroya Emek Veren Kadınlar’, ‘Bursa Konulu Minyatürler’, ‘Dağın Ulu Dervişleri’, ‘Bursa Havluları’, ‘Kent İçi Ulaşım’ ve ‘Cezayir Ağıdı’ gibi birbirinden nitelikli yazılarla da geleceğe önemli notlar bırakılacağını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Alinur Aktaş’ın imtiyaz sahibi olduğu ‘Bursa Günlüğü’, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Bayhan, Yayın Danışmanı Cengiz Erdem, Yayın Koordinatörü Ahmet Akhan, Genel Yayın Yönetmeni Sefer Göltekin ve Editör İbrahim Büyükfuran’ın yoğun emeğiyle okuyucuyla buluşuyor. Mehmet Esen, Tuğba Özmelek, Ekrem Şahin, Ömer Kır ve Salih Başhan’ın da katkıda bulunduğu derginin fotoğrafları ise Nilay İlçebay, Yasin Yıldırım, Mesut Demir, Sertan Akkaya, Ömer Bakan, Ömer Faruk Dinçel, Kenan Yetişen, Mustafa Armağan ve Mefail Hızlı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Arşivi imzalarını taşıyor. Dergiye, bursagunlugu.com ve bursa.bel.tr adresleri üzerinden de ulaşılabiliyor.