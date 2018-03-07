Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kursiyere sertifikalarını verdi

Bursa’nın ilçelerine yönelik değerlendirme toplantılarına İznik’ten sonra Yenişehir ile devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’de gerçekleştirilen BUMEP ve BENMEP kursiyerlerine sertifikalarını da verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir programında önce Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak sonuç odaklı çalışmalar için ilçelerde muhtarlarla görüştüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “İznik’le başladık, şimdi Yenişehir’deyiz, 17 ilçemizde demokrasinin uçbeyleri muhtarlarımızla bir araya gelerek sıkıntıları tek tek masaya yatırıyoruz. Sanayileşen, gelişen, nüfusu artan yerlerde illaki problemler olacaktır. Ancak bu sıkıntılar ne kadar minimize edilirse, şehir o kadar hızlı değişir ve şehirde yaşayanlar o kadar mutlu olurlar” diye konuştu.

“Her şey hayal etmekle başlar”

Başkan Aktaş, kentteki dönüşüm sürecinden de bahsederek, “Bursa’nın geleceğine yönelik hayallerimiz var. Her şey hayal etmekle başlar. Ancak işin realitesi de var. Hiçbir şey mazeret değil. Bursa gibi bereketli bir şehirdeyiz. Tecrübeli, birikimli, uyumlu ekiplerle, heyecanla çalışıyoruz” dedi.

İstişare ve empatiye önem verdiğini söyleyen Aktaş, muhtarların da zor bir görevi heyecanla gerçekleştirdiklerini anlattı. Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması için çalışmalarına yön verdiklerini belirten Aktaş, muhtarların görüş ve önerilerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi bürokratları ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Temelli, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl ile meclis üyeleri de toplantıya yoğun katılım sağladı. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir’e desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Yenişehirli kursiyerlerin sertifika heyecanı

Başkan Alinur Aktaş, muhtarlarla toplantısının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’de gerçekleştirilen Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında eğitimlerini tamamlayan 421 kursiyere sertifikalarını verdi.

Yenişehir’de geçen yıldan bu yana devam eden ve teknolojik olarak donatılan otobüslerle vatandaşın yaşadığı mahallede verilen eğitimler ilçede yoğun ilgiyle karşılandı. Sertifika töreninde yapılan hediye çekilişinde kazananlara da akıllı telefon, laptop, tablet ve mini bilgisayar hediye edilirken, kursiyerler, yaşadıkları mahallede, eğitimlerine olanak sunan Başkan Aktaş’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“Öğrenmenin yaşı yoktur”

Başkan Aktaş, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, televizyonda onlarca dizi varken kurslara katılan vatandaşları tebrik etti. Çocuklarının geleceği için ebeveynlerin kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Kendimizi geliştirmek zorundayız. Öğrenmenin yaşı yoktur. Çok şükür, devletimizin imkanları var. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın her tarafında bu tür faaliyetler yapıyoruz. Yenişehir’de kursa yoğun ilgi olması bizleri de motive ediyor. Başka projeler için de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.