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BTSO, üyelerine bilginin kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği eğitimlerle iş dünyasının bilginin kapılarını açıyor.2014 yılından bu yana 260’tan fazla eğitim programının gerçekleştirildiği BTSO Akademi’nin son konuğu yazar Ahmet Şerif İzgören oldu....

BTSO, üyelerine bilginin kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği eğitimlerle iş dünyasının bilginin kapılarını açıyor.2014 yılından bu yana 260’tan fazla eğitim programının gerçekleştirildiği BTSO Akademi’nin son konuğu yazar Ahmet Şerif İzgören oldu....

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:38
BTSO, üyelerine bilginin kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği eğitimlerle iş dünyasının bilginin kapılarını açıyor.

2014 yılından bu yana 260’tan fazla eğitim programının gerçekleştirildiği BTSO Akademi’nin son konuğu yazar Ahmet Şerif İzgören oldu. BTSO Ana hizmet binasında düzenlenen ‘Herkesten Önce Görmek’ konulu seminere Bursa iş dünyası büyük ilgi gösterdi. 500’den fazla kişinin takip ettiği seminere BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur da katıldı. Aytuğ Onur, BTSO olarak üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine özel önem verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda 2014 yılında BTSO Akademi projesini başlattıklarını belirten Onur, bugüne kadar iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda 260’tan fazla eğitim programı düzenledikleri bilgisini verdi. BTSO Akademi projesi kapsamında Doğan Cüceloğlu, Üstün Dökmen, Güler Kazmacı, Süleyman Orakçıoğlu ve Cem Kozlu gibi önemli isimleri Bursa iş dünyası ile buluşturduklarını hatırlatan Onur, “Son 4 yılda eğitimlerimizden 17 binden fazla üyemiz faydalandı. Bu yıl da üyelerimize yeni ufuklar kazandırmak adına eğitimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Şerif İzgören, salondaki kalabalıktan oldukça etkilendiğini söyledi. Değişen rekabet koşullarında firmalara odaklanmaları gereken noktalar hakkında bilgi veren İzgören, “Birçok firma artık kitlesel pazarlama yerine bireye yönelik pazarlama faaliyetine yönelmiş durumda. Müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz eden ve stratejilerini buna göre belirleyen firmalar rekabette de bir adım öne geçiyor.” dedi.

Büyük başarı hikayeleri için bazen basit ve küçük buluşların yeterli olabildiğine dikkat çeken İzgören, seminerde gerçek kişilerin ilginç başarı hikayelerinden de misaller verdi.
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