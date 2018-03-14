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BTSO Akademi’nin konuğu Kozlu oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Akademi Projesi’nin konuğu yazar Cem Kozlu oldu.BTSO tarafından 2014 yılından bu yana Bursa iş dünyası ve çalışanlarının kişisel gelişimine katkı sunan Akademi Projesi, 2018 yılında ünlü isimleri...

BTSO Akademi’nin konuğu Kozlu oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Akademi Projesi’nin konuğu yazar Cem Kozlu oldu.BTSO tarafından 2014 yılından bu yana Bursa iş dünyası ve çalışanlarının kişisel gelişimine katkı sunan Akademi Projesi, 2018 yılında ünlü isimleri...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:14
BTSO Akademi’nin konuğu Kozlu oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Akademi Projesi’nin konuğu yazar Cem Kozlu oldu.

BTSO tarafından 2014 yılından bu yana Bursa iş dünyası ve çalışanlarının kişisel gelişimine katkı sunan Akademi Projesi, 2018 yılında ünlü isimleri Bursalı firmalarla buluşturmaya devam ediyor. ‘Liderin Takım Çantası: Yönetim Becerileri’ Semineri’nde konuşan Cem Kozlu, şirket yöneticilerine önemli bilgiler verdi. Bursalı firmaların ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Akademi eğitimleri çerçevesinde şimdiye kadar önemli isimleri Bursa’da ağırladıklarını söyledi.

Cem Kozlu, BTSO’nun ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ sloganının önemli bir vizyon içerdiğini söyledi. BTSO gibi kurumlar sayesinde Bursa ve Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşacağını belirten Kozlu, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür sloganı benim felsefemle de örtüşüyor. Büyük kurumlarımız büyürse ve güçlenirse, ülkemiz de güçlenecektir. Kurumları büyüten o kurumların yöneticileridir. Kişiler ne kadar kendilerini donatırlarsa ve güncellerse onların oluşturdukları kurumlarda o kadar güçlenir” şeklinde konuştu.

‘Liderin Takım Çantası: Yönetim Becerileri’ eğitimlerinin hedeflerinden de bahseden Kozlu, “Dünya teknoloji odaklı olarak çok hızlı değişiyor. Fertlerin üniversitede kazandıkları bilgiler mezun olduktan sonra güncelliğini kaybetmeye başlıyor. Günümüzde yöneticiler sürekli kendini yenileme ve geliştirmek zorunda. ‘Liderin Takım Çantası’nda da bir yönetici ve liderinin kendi potansiyeline ulaşması için çalışma hayatında pratik geliştirme yöntemleri yer alıyor” mesajı verdi.
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