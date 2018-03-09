BKSTV’de yeni dönem

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) 30. olağan genel kurulu yapıldı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) olağan genel kurul toplantısı, Hilton Bursa Convention Center & Spa’da gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Necip Naci Doğru’nun yaptığı genel kurulda gündem maddeleri onaylandı. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, toplantıda yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın, köklü kültürel değerleri geleceğe aktarmaya imkan sunduğunu ifade etti. Sanatla uğraşmanın kişiye kendisini iyi hissettirdiğini belirterek, “Sanatın bir formülü olmadığı gibi belirli bir kalıba da sokulamıyor. Bu durum da kişilerde özgür düşünmeyi, farklı eserler oluşturmayı sağlıyor ve insanı robotlaşmaktan kurtarıyor” dedi.

Vakıf tarafından düzenlenen etkinliklerde şehir merkezine uzak bölgelerde yaşayan çocukları ve gençleri tiyatro ve sanat atölyeleriyle buluşturarak dünyaya bakışlarını değiştirmeyi, kadınların ise üretimde etkin olarak var olmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Yılbirlik, “Maksadımız yapmış olduğumuz her işte toplumumuzun değerleri doğrultusunda kültür birliği oluşturmak” dedi.

BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez de toplantıda 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunu üyelere aktardı. 2017 yılı mali tablolarını Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Parlamış anlattı. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri yapılan oylamayla ibra edilirken; 2018-2019 dönemi için yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

Yeni dönemde BKSTV yönetim kurulunda Fatma Durmaz Yılbirlik, Mehmet H. Erbak, Ahmet Ö. Erdönmez, Bülent Parlamış, Kenan Kibar, Kerem Gencer ve Pınar Taşdelen Engin yer aldı. 2018 yılı gelecek dönem çalışma raporu ve bütçe taslağının da genel kurul üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.