Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

BKSTV’de yeni dönem

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) 30. olağan genel kurulu yapıldı.Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) olağan genel kurul toplantısı, Hilton Bursa Convention Center & Spa’da gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Necip...

BKSTV’de yeni dönem

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) 30. olağan genel kurulu yapıldı.Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) olağan genel kurul toplantısı, Hilton Bursa Convention Center & Spa’da gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Necip...

09 Mart 2018 Cuma 15:49
BKSTV’de yeni dönem

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) 30. olağan genel kurulu yapıldı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) olağan genel kurul toplantısı, Hilton Bursa Convention Center & Spa’da gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Necip Naci Doğru’nun yaptığı genel kurulda gündem maddeleri onaylandı. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, toplantıda yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın, köklü kültürel değerleri geleceğe aktarmaya imkan sunduğunu ifade etti. Sanatla uğraşmanın kişiye kendisini iyi hissettirdiğini belirterek, “Sanatın bir formülü olmadığı gibi belirli bir kalıba da sokulamıyor. Bu durum da kişilerde özgür düşünmeyi, farklı eserler oluşturmayı sağlıyor ve insanı robotlaşmaktan kurtarıyor” dedi.

Vakıf tarafından düzenlenen etkinliklerde şehir merkezine uzak bölgelerde yaşayan çocukları ve gençleri tiyatro ve sanat atölyeleriyle buluşturarak dünyaya bakışlarını değiştirmeyi, kadınların ise üretimde etkin olarak var olmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Yılbirlik, “Maksadımız yapmış olduğumuz her işte toplumumuzun değerleri doğrultusunda kültür birliği oluşturmak” dedi.

BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez de toplantıda 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunu üyelere aktardı. 2017 yılı mali tablolarını Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Parlamış anlattı. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri yapılan oylamayla ibra edilirken; 2018-2019 dönemi için yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de gerçekleşti.

Yeni dönemde BKSTV yönetim kurulunda Fatma Durmaz Yılbirlik, Mehmet H. Erbak, Ahmet Ö. Erdönmez, Bülent Parlamış, Kenan Kibar, Kerem Gencer ve Pınar Taşdelen Engin yer aldı. 2018 yılı gelecek dönem çalışma raporu ve bütçe taslağının da genel kurul üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taban: “Kadınlarımız toplumumuzun mimarlarıdır”
Taban: “Kadınlarımız toplumumuzun mimarlarıdır”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kursiyere sertifikalarını verdi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kursiyere sertifikalarını verdi
Deprem Haftası’nda arama kurtarma ekipleri halkla buluştu
Deprem Haftası’nda arama kurtarma ekipleri halkla buluştu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim