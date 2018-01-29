Berberler Odası’nda başkan değişmedi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Berberler Odası seçimlerinde mevcut başkan Ahmet Akar güven tazeledi.

Yenişehir Esnaf Odası lokalindeki kongreye çok sayıda üye katıldı. Seçimler tek listeyle yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Akar, güven tazeleyerek yeniden seçildi. Akar, “Bu seçimler ile 3. dönem başkanlık yapma fırsatını şahsıma layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. 4 yılda bir kongre yapılıyor. Odamızın 110 üyesi bulunuyor. Odamız üyelerinin daha iyi şartlarda halkımıza hizmet edebilmeleri için üzerime düşeni yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yapılan seçimlerin odamıza ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.