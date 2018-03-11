Başkan Edebali din görevlileriyle buluştu

Yıldırım Belediyesi, şehirde sağlık kurumlarından okullara, ibadethanelerden tüm kamu kurumlarına yürüttüğü iş birliği ile ilçe sakinlerinin refahı için ortak aklı esas alan çalışmalar yürütüyor.

Katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilçede hizmet veren her kesimden temsilciyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, din görevlileriyle buluşarak camilerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Başkan Edebali’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İlçe Müftüsü Musa Dolar ve imamlar katıldı. Yıldırım’da camilerin acil ihtiyaçları ile sorunlarının tespiti ve çözümü adına gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Edebali, “Yerel yönetimlerden geçmişte yalnızca rutin hizmetleri yapması beklenirken, şimdi belediyelerin çok daha geniş yelpazede bir hizmet alanı var. Hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyecilik, katılımcı belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevre belediyeciliği gibi birçok başlıkta hizmet üretiyoruz. Bunu yaparken de ibadet merkezlerimiz olan camilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve hemşehrilerimize huzurlu bir ibadet imkanı sunmak için gerekli çalışmaları ve desteği sağlıyoruz” dedi.

İlçedeki camilere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Camilerimizin çok önemli ihtiyaçları var. Geçmişte milletimizin desteği ile camiler ayakta kalabildi. Biz de belediye olarak imkanlarımızı seferber ettik. İnsanlarımızın buluşma noktalarından biri olan camilerimizin fiziki koşullarının düzenlenmesi için tadilat, bakım ve boya gibi hizmetleri yürütürken, ihtiyaç dahilinde olan abdesthane yapımı, şadırvan yapımı ve bahçe düzenlemesi çalışması yapıyoruz. Çevre düzenlemesi, minare yapımı, bahçe duvarı, dış cephe kaplaması, parke döşenmesi, mermer işleri, kubbe yenileme, engeli rampa yapımı, elektrik işleri, tesisat ve kaynak işlerini ihtiyaç olan camilerimizde gerçekleştiriyoruz. Tüm camilerimizin dış cephesinde aydınlatma çalışması yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Fiziki hizmetlerin yanında ibadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirerek rutin olarak halı yıkaması yapıldığını hatırlatan Başkan Edebali, “Hemşehrilerimizin ibadetlerini gerçekleştirdikleri ortamların temiz olması çok önemli. Biz de belediye olarak ilçemizdeki tüm ibadethanelerin halı yıkama işlerini rutin olarak yapıyoruz. Bugüne kadar camilerde 601 defa halı yıkama ve temizleme çalışması yaparken, ilçemizde bulunan 3 cemevinde de aynı hassasiyetle tadilat, temizleme ve halı yıkama işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun yanında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinden talep olması durumunda taziye çadırı gönderiyoruz. Hemşehrilerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için şahsım olarak vefat eden vatandaşımızın yakınlarına telefon ederek kederlerini paylaşıyorum. Ayrıca ilçemizde cenazesi olan 9 bin 362 ailemize belediye olarak ortalama 100 kişilik yemek ulaştırdık. Engelli kardeşlerimiz için Davutdede Camimizde cuma namazlarında vaaz ve hutbeleri işaret diline çeviriyoruz” ifadelerini kullandı.