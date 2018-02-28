Ampute Milli Takımı Bursa’ya geliyor

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları 2 Mart Cuma günü sergilemiş oldukları başarı öyküsünü anlatmak için Bursalılarla buluşacak.

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Takımı oyuncuları söyleşi için Bursa’ya geliyor. Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 2-1 galip gelerek şampiyonluğa uzanmıştı. Türkiye’yi sevince boğan, ‘Efeler’ ismini kullanan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ile 2 Mart Cuma günü saat 15.00’da Tayyare Kültür Merkezinde yapılacak olan söyleşiye tüm sporseverlerin davetli olduğu açıklandı.