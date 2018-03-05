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Ak Parti il teşkilatı seçimlere hazır

AK Parti İl Başkanlığı, ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında 2019’da gerçekleşecek olan seçimler öncesinde hazırlıklarını değerlendirdi.AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı, il yerel yönetimler başkanlığının...

Ak Parti il teşkilatı seçimlere hazır

AK Parti İl Başkanlığı, ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında 2019’da gerçekleşecek olan seçimler öncesinde hazırlıklarını değerlendirdi.AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı, il yerel yönetimler başkanlığının...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:23
Ak Parti il teşkilatı seçimlere hazır

AK Parti İl Başkanlığı, ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında 2019’da gerçekleşecek olan seçimler öncesinde hazırlıklarını değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı, il yerel yönetimler başkanlığının organizasyonu ile ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile ilçe, kadın ve gençlik kollarının yerel yönetimler başkanları katıldı.

Merinos AKKM Başkanlık Salonu’nda yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milletvekilleri Zekeriya Birkan ve Bennur Karaburun’un ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, tüm teşkilatları ile 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlere hazır olduklarını söyledi. Her kademeden teşkilat mensupları ile şehrin her noktasında halkla buluştuklarının altını çizen Başkan Salman, sorunları, talepleri, fikirleri birebir konunun muhatabı olan halkımızla konuşuyor, yerinde tespit ediyoruz. AK Parti’nin halkın yıllardır takdiri ve güvenini kazanan hizmet anlayışıyla geleceğe yürüyoruz. İnşallah halkımız partimize ve hizmet anlayışımıza olan inancını 2019 yerel seçimlerinde sandıklara bir kez daha yansıtacak ve İnşallah tüm Bursa’yı AK Parti belediyeciliği ile kalkındırmaya devam edeceğiz. 2019’da gerçekleşecek olan tarihi seçimler öncesinde uygulanacak stratejilerin konuşulduğu toplantıda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya’da gerçekleştirdiği sunumda, AK Parti’nin liderinden her kademeden teşkilat üyesine kadar bir misyon ve vizyon partisi olduğunu belirtti. Bu misyonun İslam aleminin ve dünyadaki tüm mazlumların umudu olan bir Türkiye ve vizyonunun ise Türkiye’nin her anlamda dünyada gündemi belirleyen bir güce sahip olması olduğunun altını çizen çizen Kaya, şunları söyledi:

“Hepimize bu yolda çok önemli işler düşüyor. Bursa teşkilatları yıllardır üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecektir. İnancım odur ki, yerel seçimlerde de halkımızdan aldığımız güven ve güç sandıklara yansıyacak ve hizmet anlayışımız tüm Bursa’yı kapsayacaktır.”
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