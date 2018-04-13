Açık Su Yarışları’nda Osmangazi başarısı

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Elif Ada Altıntaş, İstanbul’da düzenlenen 12-13 Yaş Açık Su Test Yarışları’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan 12-13 Yaş Açık Su Test Yarışları, İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda açılış seremonisinin ardından start aldı. İki gün süren müsabakada Bursa’nın yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüpten toplam 110 sporcu madalya için kulaç attı. 2 kilometre kategorisinde 28:11.64’lük derecesiyle ikinciliği yakalayan Osmangazili sporcu Elif Ada Altıntaş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettikleri dereceden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediyespor Kulübü Açık Su Takımı Antrenörü Pervin Anbarcılar, “Elif Ada Altıntaş ile Temmuz ayında İzmir’de düzenlenecek Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girerek, milli takım aday kadrosunda yer almayı hedefliyoruz. Sporcumuzu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.