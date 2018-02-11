2. Abdülhamid Han vefatının 100. yıl dönümünde anıldı

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği konferans ile 2. Abdülhamid Han’ı vefatının 100’üncü yılında andı. ‘Vefatının 100’üncü Yılında Sultan Abdülhamid’ konulu konferansa konuşmacı olarak Dr. Sefer Özdemir katıldı.

Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Abdülhamid Han’ın kişiliği ve devlet adamlığı hakkında bilgiler veren Dr. Özdemir, Sultan Abdülhamid’in üstün zekasına ve devlet yönetimindeki dehasına vurgu yaptı. Konferans salonunu dolduran Bursalılar, 10 Şubat 1918 yılında vefat eden Sultan 2. Abdülhamid’in siyasi yaşamını, sanata ve sosyal hayata bakış açısı ile daha önce hiç anlatılmamış yönlerini Dr. Özdemir’in ağzından dikkatle dinledi.

2. Abdülhamid Han’ın hayat hikayesinden kesitleri tarih severler ile paylaşan Dr. Özdemir, Osmanlı’nın bunalımlı bir döneminde tahta çıkan Sultan Abdülhamid’in Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı ve 113’üncü İslam Halifesi olduğunu söyledi. Abdülhamid Han’ın Batı’ya karşı dengeli, Doğu’ya karşı ise İslamcı politikalar izlediğini belirten Özdemir, Abdülhamid Han’ın bıraktığı eserler ve devrim yapan uygulamaları ile tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sultan Abdülhamid Han’ın toprak kayıplarının çok olduğu ve diğer ülkelerin Osmanlı üzerindeki baskılarının en üst seviyede çıktığı bir dönemde tahta çıktığına vurgu yapan Özdemir, “Sultan Abdülhamid Han’ın tahta çıkmasından kısa bir süre sonra 1877-1878 Rus Savaşı patlak verdi. Bu savaşta Osmanlı büyük ölçüde toprak kaybı yaşadı. Bu savaşın ardından sultan 1909 yılında tahttan indirilinceye kadar devlet neredeyse hiç toprak kaybı yaşatmamıştır. Sultan Abdülhamid Han, iyi eğitim almış ve birkaç dil bilen, dünya diplomasisinin en zirvesinde yer alan bir padişahtı. Sultan Abdülhamid’in diplomatlığı diğer ülkelerin devlet adamları ve İstanbul’daki büyük devletlerin elçileri tarafından örnek alınmıştır. Osmanlı’nın yenileşmesi ve modernleşmesi ile yeni eğitim kurumlarının açılması noktasında önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul Üniversitesi, Sultan’ın döneminde açılmıştır. 33 yıllık padişahlığının ardından bir fetva ve ardından meclis kararı ile tahttan indirilmiştir. Ailesiyle birlikte Selanik’e sürgün edildikten sonra Balkan Savaşı’nda yeniden İstanbul’a getirilmiştir. 10 Şubat 1918 tarihinde 76 yaşındayken vefat etmiştir” dedi.

Konferansın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Dr. Sefer Özdemir’e hat yazılı bir tablo hediye etti.