Kuyuya düşen yavru köpek 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Burdur’da, sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki tarlada dolaşan Ahmet Potak (57), sondaj kuyusundan köpek sesi geldiğini duydu. Potak’ın haber vermesine üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerine gelerek, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Saat 20.30’da iş makineleriyle sondajın yanında ikinci kuyuyu kazmaya başlayan ekipler, yaklaşık 9 metre derinlikteki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Ekipler, açtıkları kuyudan köpek yakalama aparatını, AFAD’ın termal kamerası yardımıyla kuyuya salıp, köpeği almaya çalıştı. Ekipler, saat 02.00’ye kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamadı. Gece ara verilen çalışmalara, saat 09.00’da yeniden başladı. Kurtarma ekipleri, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna kafa üstü düşen ve sadece arka ayakları ile kuyruğu görülen yavru köpeği çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Köpek, saat 14.30 sıralarında, 12 metrelik aparatın içindeki çelik telle ayağından yakalanarak, yukarı çekildi. ’Çukur’ adı verilen köpek, çalışmalar boyunca kuyunun yanından ayrılmayan anne köpeğin yanına bırakıldı. Acıktığı anlaşılan yavru köpek, bir süre anneyi emdikten sonra bakımı yapılmak üzere Burdur Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’ne götürüldü.