Çağrıların yüzde 62’si asılsız

Avrupa 112 Günü etkinliğine katılan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 2017 yılında 112’ye yapılan çağrıların yüzde 62’sinin asılsız olduğunu açıkladı.

Burdur’da hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından “Avrupa 112 Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 112’yle ilgili Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD ve Belediye Ekipleri Cumhuriyet Meydanı’nda stant açarak hem vatandaşları bilgilendirdi hem de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki standı ziyaret eden Vali Yılmaz, Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ve Orman için ihbarların 112 aracılığıyla alındığını hatırlatıp, “112’nin tek numaraya geçtiğinden haberi olmayan vatandaşlarımız olabilir. Bunları bilgilendirmek amacıyla stant kurarak farkındalık oluşturuyoruz. Bazı vatandaşlarımız 112’yi sadece acil sağlık hizmetlerinde aranan numara olarak düşünüyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza yeniden hatırlatmak istiyorum. Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, orman ve itfaiye için 112’yi arayarak ulaşabilirler. Çağrı alıcı arkadaşlarımız ilk muhatap olacak kişidir, daha sonra ilgili olayın özelliği ve hangi kurumun müdahale etmesi gerektiği değerlendirilerek yönlendiriliyor. Adres bilgileri alınırken daha sağlıklı bilgi alınıp yanlış yönlendirmeyi engellemek amaçlanıyor” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2017 yılı içerisinde yüzde 62 oranında asılsız çağrı geldiğini açıklayan Vali Yılmaz, “Çağrı alıcıları ihtiyaç olanlar çevirsinler. Burası adres sorma, danışma birimi değil. Lüzumsuz yere meşgul edilmemesi gerekiyor. Acil olaylara müdahale edilmesi gereken zaman belki bu şekilde engelleniyor.” diye konuştu.