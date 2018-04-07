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BUTSO yönetimi belirlendi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BUTSO) 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 35 kişilik Meclisi tekrar sandık başına giderek Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar...

BUTSO yönetimi belirlendi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BUTSO) 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 35 kişilik Meclisi tekrar sandık başına giderek Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:32
BUTSO yönetimi belirlendi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BUTSO) 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 35 kişilik Meclisi tekrar sandık başına giderek Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegelerini belirledi.

BUTSO’da komite seçimlerinin ardından belirlenen Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri belirledi. Yapılan seçim sonrası BUTSO yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Keyik, Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin Yardım, İbrahim Solak, Hasan Ali Daldal, Murat Gür, Orhan Çiçek, Ozan Kısaoğlu, Hakan Yoran ve Deniz Kurt seçildi. Meclis Başkanlığına Ömer Çeliker seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Hurşit Çetin ve Hüseyin Çağrı Oktay Meclis Katip Üyeliğine de Öner Kunt seçildi.

Seçimlerin ardından BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, "Üyelerimizin oylarıyla şekillenen Burdur Ticaret ve Sanayi Odası organları olarak, üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinciyle hareket edecek ve Burdur iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir üyemizi ayırt etmeksizin hepsini kucaklayacak bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, gerek devam eden projelerimizi tamamlamak, gerekse yeni projeleri hayata geçirmek için seferber olacağız” dedi.
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