Burdur’da kısa dönem erler yemin etti

Burdur İl Jandarma Komutanlığında 370’inci dönem kısa dönem vatani görevini yapan erler ailelerinin de katılımı ile yemin etti.

Burdur’da 370’inci dönem kısa dönem vatani görevini yapan erlerin için düzenlenen yemin törenine, Vali Şerif Yılmaz, Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, Vali Yardımcıları Bahir Altunkaya, Hayri Sandıkçı, Ali Nazım Balcıoğlu ve asker yakınları katıldı.

Düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 370. kısa dönem acemi askerler yemin etti. Burdur İl Jandarma Komutanlığına ilk katılan J. Er Yunus Nadir Demircioğlu tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam törende tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfına bağışlayan Afife Özmen tarafından ‘Atatürk’ isimli şiir okundu. Vali Şerif Yılmaz hayırsever Afife Özmen’e, teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Yemin Töreni sonrası ailelerle kısa süre sohbet eden Vali Yılmaz, yeminlerinin hayırlı olmasını diledi.