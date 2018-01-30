Burdur’da 747 dosyadan 422’si uzlaşmayla sonlandı

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı, Bucak’ta 2017 yılında Uzlaştırma Bürosuna intikal eden 747 dosyadan 422 tanesinin uzlaşma ile sona erdiğini açıkladı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Cumhuriyet Savcısı Burhan Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında Bucak ilçesinde 747 dosyanın uzlaştırma bürosuna intikal ettiğini, bunlardan 730 tanesinin uzlaştırmacılara tevdi edildiğini, 17 dosyanın ise uzlaştırmacıya teslimi için beklemediğini kaydetti. Savcı Kara, yapılan uzlaştırmalar neticesinde 422 dosyanın uzlaşma işlemi ile sonlandığını belirterek, "232 dosya üzerinde ise uzlaşma sağlanamamıştır. Ayrıca 76 dosya ise halen uzlaştırma aşamasındadır” dedi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı yapılan uzlaşmalar hakkında da baız örnekler sundu. Başsavcı Karartı, Uzlaştırma Bürosuna gelen dosyalardan hiçbir masraf alınmadığını ayrıca yeni çıkan yasa ile uzun yargılama süreçlerini kısaltmak için de son yıllarda önemli adımlar atıldığı söyledi.