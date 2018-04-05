UMKE’den Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli toplam 26 UMKE gönüllüsü, Zeytin Dalı Hareketı’na sağlık desteği vermek için Kilis’e gitti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli 8, Bolu UMKE Koordinatörlüğüne bağlı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 18 olmak üzere toplamda 26 UMKE personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürütmüş olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis Çobanbeyli sınır boyunda kurulan Sahra Hastanesi’nde görev yapmak üzere yola çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sahra hastanelerinde görevlendirilen 26 kişilik ekip, 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Mehmetçiklere destek olacak.