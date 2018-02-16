Uluslararası Köroğlu Parkı inşaatı devam ediyor

Bolu’da yapımı devam eden Uluslararası Köroğlu Parkı’nda inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “İnsanların, bizim Köroğlu Parkımız Bolu’dadır diyebilecekleri bir park için uğraşıyoruz” dedi.

Bolu Belediyesi tarafından 75 bin metrekare alana inşa edilecek ve bünyesinde dev Köroğlu heykelinin yanı sıra müze, amfi tiyatro ve at gezinti alanı bulunacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’nın yapımı için çalışmalar devam ediyor. Köroğlu kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Alpağut Mahallesi sınırları içinde inşaatına başlanılan ve tüm Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarına ait alanların olacağı parkta, 40 metre yüksekliğindeki ‘müze ve kaide’ binası hızla yükseliyor.

Uluslararası Köroğlu Parkı’nın konumu, yeri ve amacının sadece şehir içinde bir park olmakla kalmayacağını, aynı zamanda Türk dünyasıyla ortaklaşa yapılan bir proje olduğunu belirten ve kaide binası ile üzerine yerleştirilecek dev Köroğlu heykeli ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Uluslararası yapılan yarışmada yine Türk dünyasından gelen heykel traşların yarıştığı yarışmada jüri Kazakistanlı sanatçının eserini seçti. Hem UNESCO’nun Türkiye temsilcileri hem bizler ve birçok fikir adamının da düşünceleri alınarak projeye son şeklini verdik ve ardından da yapım aşaması başladı. Zaten burası bir tepe. Burada hiçbir şey olmadan da Bolu’nun her tarafı görünecek bir tepe. Bu tepeye şuan bulunduğumuz alan 5 metrelik bir kot, buranın ardından 35 metre daha çıkılacak ve orada bir seyir tepesi oluşturulacak. Bolu’ya gelenler bu parka gelenler o seyir terasından Bolu’yu izleyecekler. Seyir terasının ardından 15 metrelik Köroğlu heykeli gelecek. Bu alanın seçilmesi bizim için çok önemliydi. 80 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz parkta ayrıca 40 metrelik bir platform ve üzerinde 15 metrelik bir heykel gelecek. Bu heykel de otobandan geçenler tarafından, gerekse şehrin dört bir yanından görülebilecek. Akşamları ışıltısıyla tüm dikkatleri üstüne çekecek” diye konuştu.