Hayvan barınaklarını çöp kutusu haline getirdiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından yaptırılan karton hayvan barınakları kimliği belirsiz öğrenciler tarafından çöp kutusu haline getirildi. Durumu gören diğer öğrenciler ise olaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocukça Yaşam ve Empati Topluluğu tarafından Mart ayının başlarında karton hayvan barınakları yaptıralarak, Gölköy Kampüsü’ndeki fakülte önlerine ve çeşitli yerlere konuldu. Hayvan barınağı olarak kullanılması için fakülteler ve çeşitli yerlere yerleştirilen karton kulübeler, kimliği belirsiz şahıslar tarafından çöp kutusu haline getirildi. Eğitim Fakültesi önündeki karton kulübenin içine plastik bardak, cam şişe gibi çöplerin bırakıldığını gören öğrenciler, içi çöp dolu hayvan barınaklarının fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

Hayvan barınaklarına çöp bırakılmasına, sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.