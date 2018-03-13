Bolu TSO Başkanı Ateş: “Bolu ihracatta hedefleri olan bir il”

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve bakanlık yöneticilerinin Bolu’da iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, “Refah seviyemizin artması için ihracatımızın hızlı bir şekilde artması gerekiyor” dedi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ekonomi Bakanlığı yöneticileri ve uzmanları ile birlikte Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, İhracat Genel Müdürü Ö. Volkan Ağar, Ekonomi Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görevli daire başkanları ve uzmanlar ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun ihracatta hedefleri olan bir il olduğunu ifade ederek, “Bolu’daki firmalarımızın çeşitli hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilmek için en önemli enstrümanın ihracat olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle ülkemizin gelişmesi, refah seviyesinin yükselmesi için ihracatımızın çok hızlı bir şekilde artması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda özellikle Ekonomi Bakanlığı çok güzel bir çalışmayı ilimizde gerçekleştirdi. Kendilerine iki gün boyunca ilimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımızı sunmak isterim. Özellikle firmalarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri çok mutlu etmiştir. Çok büyük problemlerin çok kolay bir şekilde çözülebileceğini herkes gözü ile gördü” şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcıların sorularının Fatih Metin ve Bakanlık yetkilileri tarafından cevaplanmasıyla sona erdi.