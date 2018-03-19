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Vali Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti

Vali İsmail Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti.Merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında öğle saatlerinde odun toplamaya giden köylüler, PKK terör örgütünün hain saldırısına...

Vali Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti

Vali İsmail Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti.Merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında öğle saatlerinde odun toplamaya giden köylüler, PKK terör örgütünün hain saldırısına...

19 Mart 2018 Pazartesi 21:39
Vali Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti

Vali İsmail Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti.

Merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında öğle saatlerinde odun toplamaya giden köylüler, PKK terör örgütünün hain saldırısına uğramış, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ile birlikte yaralı köylüleri hastanede ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıları Bitlis Devlet Hastanesi ve Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ustaoğlu, hastanede bulunan saldırıda hayatını kaybeden Nurullah Kılıçarslan’ın yakınlarına da başsağlığı diledi.
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