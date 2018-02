Vali Ustaoğlu: “Bu ihanet şebekesine hep birlikte dur dememiz lazım”

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, bölgenin huzuru ve güveninin tesisi adına ne gerekiyorsa elbirliğiyle yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu ihanet şebekesine hep birlikte dur dememiz lazım” dedi.

Valilik toplantı salonunda 20 mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelen Vali Ustaoğlu, Tatvan Komando Tugay Komutanlığında görevli 9 askerin Afrin’de şehit olduğunu hatırlattı. Vali Ustaoğlu, “Allah mekanlarını cennet etsin, aileleriyle birlikte milletimize sabırlar ihsan etsin. Kolay bir süreç değil, hepimiz kamuoyundan takip ediyoruz. Yıllardır ülkemize ve özellikle bölgemizin başına bela olmuş, sizlere her türlü acıyı tattıran terör örgütüne karşı bizim elbirliğiyle vermiş olduğumuz bu mücadelede artık bizim için en önemli olan sınırlarımızın dışında bu terör örgütünün ülkemize zaman zaman sirayet ederek bizim canımızı acıttığını, bize üzüntü yaşattığını hepimiz biliyoruz. Bölge olarak her türlü acının en fazlasını sizler yaşadınız. Bizler kamu görevlisi olarak belli bir süre görev yapıp gidiyoruz, ama bu kaderi burada sizler paylaşıyorsunuz. Sizlerin misyonu çok önemli. Bu bölgedeki barışın ve huzurun tesisinde muhtarlarımızın, seçilmişlerimizin, köylerinizdeki kararlılığı ve duruşu çok daha önemli. Sizler burada Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyorsunuz. Sizler köylerinizde Cumhurbaşkanımızı, ilin valisini temsil ediyorsunuz. Köyün mülki idare amirisiniz. Bu bölgenin huzuru ve güveninin tesisi adına ne gerekiyorsa elbirliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Bu ihanet şebekesine hep birlikte dur dememiz lazım. Devletimiz de her yere de hakim, her tepeye de hakim” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek sıkıntı ve taleplerini dinledi.