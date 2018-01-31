Unutulmuş sanatlar SODES’le hayat bulacak

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen “Unutulmuş Sanatlardan Günümüze Kalanlar” isimli SODES projesi için kurs başvuru kayıtları alınmaya başlandı.

Unutulmuş sanatların yeniden hayat bulmasını amaçlayan proje kapsamında geleneksel Türk sanatları, el sanatları, resim, ebru ve ahşap boyama kursları açılacak. Açılacak olan kurslar için başvuruların alınmaya başlandığını ifade eden TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, projenin 8 ay süreyle devam edeceğini belirterek, proje kapsamında açılacak olan kurslardan 665 kişinin faydalanacağını söyledi. Proje sayesinde geçmişten günümüze unutulmuş sanatlardan günümüze kalanlarının yeniden hayat bulacağını kaydeden Dağdağan, “El sanatları bir ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Anadolu’da yaşamış pek çok uygarlığın kültürü, Türklerin yerleşmesinden sonra yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Türk el sanatlarının kökleri çok eskilere dayanmakta ve sosyokültürel açıdan önem taşımaktadır. Bu sebeple TATSO olarak biz de unutulmuş sanatlardan günümüze kalanlarının yeniden hayat bulmasını sağlamak amacıyla projemizi hazırlayıp SODES’e sunduk. Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen projemiz sayesinde geçmişten günümüze unutulmuş sanatlardan günümüze kalanlar yeniden hayat bulacak. Bu kapsamda geleneksel Türk sanatları, el sanatları, resim, ebru ve ahşap boyama kursları açacağız. Açacağımız bu kurslar için başvuru kayıtlarımız başlamıştır. Bu kurslardan faydalanmak isteyen kursiyer adayları TATSO’ya gelerek başvurularını yapabilirler. Kurs başvuru süresinin tamamlanmasının ardından ise hızlı bir şekilde kurslarımızı başlatmış olacağız. Kurslar tamamlandığında elde edilecek olan ürünlerin pazarlanmasında odamız rol üstlenecektir. Pazarlamadan elde edilecek gelir, yeni kursların açılması için malzeme alımına kullanılacaktır. Bu vesile ile şimdiden kursiyerlerimize başarı dileklerimi ileterek, projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.