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Tatvanlı öğrencilerden polise ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir grup öğrenci, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Öğrencileri makamında ağırlayan Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, öğrencilere birimleri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı....

Tatvanlı öğrencilerden polise ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir grup öğrenci, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Öğrencileri makamında ağırlayan Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, öğrencilere birimleri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı....

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:08
Tatvanlı öğrencilerden polise ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir grup öğrenci, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencileri makamında ağırlayan Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, öğrencilere birimleri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı. Öğrencilere polislik mesleği ile ilgili bilgiler veren Uyar, onlarla sohbet ederek ikramlarda bulundu.

Öğrenci ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Uyar, "Bizler toplumun içindeyiz ve toplumla beraber hizmet yürütmekteyiz. Toplumun bize bakış açısı, bize güvenmesi, bizleri sevmesi, bizim görevimizi yapmamız açısından çok önemlidir. Bu çerçevede çocuklarımızla bugün bütünleştik. Bizi ziyaret ettiler, Polis Haftası’nı kutladılar, birimleri gezerek polis arkadaşlarla sohbet ettiler. Polislik mesleği ve yapılan çalışmalarla alakalı sorular sordular. Bizlerin de normal vatandaşlar olduğunu, kendileri için bir mücadelenin içinde olduğumuzu gördüler" dedi.
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