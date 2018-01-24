Tatvan’da kurs toplantısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, ilçe genelinde açılması planlanan kurslarla ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, İlçe Müftülüğünün 4-6 yaş arası çocuklar için açacağı Kur’an kursları, gençlik spor kursları, Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün mahallelerde düzenleyeceği toplantılar ve faaliyetler görüşüldü. Toplantı neticesinde açılacak kurslar, yer ve tarihlerinin yanı sıra öğrencilerin kurslardan faydalanabilmesi için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.