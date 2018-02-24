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Tatvan’da işyeri açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki belediyeye ait Yaşam AVM’de yeni kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerine hizmet verecek olan işyerinin açılışı gerçekleştirildi.Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı...

Tatvan’da işyeri açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki belediyeye ait Yaşam AVM’de yeni kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerine hizmet verecek olan işyerinin açılışı gerçekleştirildi.Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı...

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:59
Tatvan’da işyeri açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki belediyeye ait Yaşam AVM’de yeni kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerine hizmet verecek olan işyerinin açılışı gerçekleştirildi.

Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Lebit ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılış programı kapsamında açılış kurdelesi kesilerek kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerine hizmet verecek olan işyerinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası davetlilerle birlikte işyerini gezen Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, işyerinin hayırlı olmasını dileyerek, işletmeci Kenan Yuca’ya hayırlı işler temennisinde bulundu. Düzenlenen açılış programı verilen kokteyl ile sona erdi.
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