SODES’le Tatvan’da genç sporcular yetişecek

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Krater Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından SODES destekli hayata geçirilen "Spor Yaşam Şeklimdir" isimli proje kapsamında sporculara malzeme dağıtımı yapıldı.

Tatvan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programda hem projenin startı verildi hem de projeye dahil olan öğrencilere spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. SODES Bitlis İl Müdürü Necati Kaya, sporcular ve sporcu ailelerinin katıldığı programda konuşan Krater Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Kickboks ve Muaythai Bölge Başkanı Ömer Uğur, projenin 5 ile 18 yaş grubundaki çocukları ve 18 ile 29 yaş grubundaki gençleri kapsadığını söyledi.

Bu proje ile gençleri ve çocukları 3 branşta spora kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Uğur, "Hazırlamış olduğumuz bu projemiz SODES kapsamında destekleniyor. Bu projemiz 5 ile 18 ve 18 ile 29 yaş gurubundaki çocuklara ve gençlere yöneliktir. Bu proje kickboks, muaythai ve voleybol branşlarını kapsıyor. Projemizden 300 kişi faydalanacak. Bugün hayırlısıyla ‘Spor Yaşam Şeklimdir’ isimli projemizin malzeme dağıtımıyla start aldı. İnşallah, Tatvanlı çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarının her aşamasına sporu yerleştirmeye çalışacağız. Bu konuda bize destek sağlayan Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ekibine ve SODES’e sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.