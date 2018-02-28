BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Fuat Balkan ve personeli Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası münasebetiyle Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Fuat Balkan ve personeli, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. AFAD Müdürü Ali Fuat Balkan, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Vali Ustaoğlu’na bilgi verdi.

Sivil savunma ve temel afet bilincinin oluşturulması gibi önemli konulara değinen Vali Ustaoğlu, “AFAD Müdürlüğümüz 34 personel ile hizmet vermektedir. 3 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı, 2 adet 8x8 paletli araç olmak üzere 11 aracımız bulunmaktadır. Temel afet ve özellikle deprem bilincinin oluşturulması adına hafta boyunca yapılacak etkinlikleri önemsiyoruz” diye konuştu.