Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116432
ALTIN
165.829
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5095
EURO
4.8170

Polisten vatandaşlara “dolandırıcılık” uyarısı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce esnaf ve vatandaşlar oto hırsızlığı, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, soba zehirlenmesi ve banknotlarda sahte para dolandırıcılığı hakkında broşürler...

Polisten vatandaşlara “dolandırıcılık” uyarısı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce esnaf ve vatandaşlar oto hırsızlığı, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, soba zehirlenmesi ve banknotlarda sahte para dolandırıcılığı hakkında broşürler...

20 Mart 2018 Salı 19:45
Polisten vatandaşlara “dolandırıcılık” uyarısı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce esnaf ve vatandaşlar oto hırsızlığı, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, soba zehirlenmesi ve banknotlarda sahte para dolandırıcılığı hakkında broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şehir merkezinde bulunan esnaflar, marketler, çay ocakları, kıraathaneler gibi iş yerlerinin polis tarafından gezilerek bazı konularda bilgilendirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşyerleri ziyaret edilerek Bitlis yaşayan değerli vatandaşlarımızla bir araya gelinerek 155 Polis İmdat Hattı, oto hırsızlığı, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, soba zehirlenmesi ve banknotlarda sahte para dolandırıcılığı hakkında broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İlimizde bulunan 8 Ağustos Ortaokulu, Kurtuluş Ortaokulu, Şehit Ergin Komut İlkokulu, Tahsin Barutçu Lisesi, Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencilerine, okul idarecilerinin ve Rehber Öğretmenlerinin katılımı ile 12-20 Mart tarihleri arasında Güvenli İnternet Kullanımı ve Polislik Mesleğinin tanıtımına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. 21 Mart Down Sendromu Günü ile ilgili olarak ilimiz Ahmet Eren Eğitim ve Uygulama Okulu ziyaret edilmiş, eğitim gören öğrencilere hediyeler dağıtılarak çeşitli etkinlikler yapılmıştır. İlimizde huzur ve güven veren ortamın daimi olması için özverili çalışmalarımıza devam edilmektedir.”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı
Yakıt dolu tanker devrildi: 1 yaralı
Vali Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti
Vali Ustaoğlu, terör örgütünün hain saldırısında yaralanan köylüleri hastanede ziyaret etti
Zat-ı Mahfuz filminin galası yapıldı
Zat-ı Mahfuz filminin galası yapıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim