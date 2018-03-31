Özgüzeldere Spor’un 8 yıllık hasreti sona erdi

Bitlis Amatör Ligi finalinde Ahlat Aktaş Sporla Bitlis 8 Ağustos şehir stadyumunda karşılaşan Bitlis Özgüzeldere Spor, rakibini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

8 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) girmeye hak kazanan Bitlis Özgüzeldere sporu binlerce Bitlisli taraftar destekledi.

Bitiş düdüğü sonrasında futbolcular taraftarlarla birlikte Halaylar eşliğinde eğlendiler.

Maç sonrası açıklamada bulunan Bitlis Özgüzeldere Spor Kulüp başkanı Cevdet Tuncel, uzun bir amatör lig maratonunun ardından BAL’a çıktıklarını belirterek, "Süper amatör kümede bileğimizin hakkı ile şampiyon olduk. Tarihi bir geçmişe sahip olan Özgüzeldere sporu hak ettiği yerlere getireceğiz. Bu gün bizleri 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunarım. Taraftarlarımıza söz veriyorum geçmişte olduğu gibi takımımız Özgüzeldere sporu üst liglere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımızda 90 dakika boyunca verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tuncel, 8 yıl aradan sonra BAL’a çıkarak Bitlis’in futbol hasretini sona erdirdiklerini belirterek, “Bu maçta seyircimize teşekkür ederim. Ayrıca Bitlis Emniyetine, ve bizlere destek olan başta valimiz İsmail Ustaoğlu ve Yardımcılarına, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’e, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay’a, Emniyet Müdürü ve Yardımcılarına, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’ya Bitlis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras’a kısacası bizlere maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.