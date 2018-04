(Özel Haber) Bitlis, Ahıskalı kadınların eliyle güzelleşiyor

Ukrayna’dan getirilerek Bitlis’in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin kadınları, kentte çiçek dikim işinde görevlendirilerek istihdam ediliyor.

Bitlis Belediyesi tarafından refüjlerde yapılan çiçeklendirme çalışmaları kapsamında görevlendirilen 16 Ahıskalı kadın, adeta Bitlis’i güzelleştiriyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çalışan Ahıskalı kadınları ziyaret ederek, onlarla bir müddet sohbet ettikten sonra çiçek dikti. Ahıskalı Türklerin artık ev sahibi olduklarını dile getiren Vali Ustaoğlu, “Ahıskalı Türklere artık bizim misafirimizdir demeyeceğiz, çünkü artık ev sahibi oldular. Hepsi Türk vatandaşı oldular. Tabi böyle bir çalışmanın içinde bunların da olması ayrı bir anlam kattı. Bu kadınlarımız kendi ev ekonomilerine katkı sağlamak adına burada çalışıyorlar” diye konuştu.

Bitlis’in imajında ve vizyonunda yeşil ve güzel bir Bitlis olduğunu kaydeden Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bitlis Belediyesi olarak baharın gelişiyle birlikte her alanda adeta bir seferberlik başlattık. Geçen hafta Bitlis’imizi temiz tutalım kampanyası ile her mahallemize bende dahil olmak üzere tüm belediye personelimizi sahaya sürerek bir mıntıka temizliği yaparak, Bitlis’imizin en ücra köşesine kadar çevre temizliği yaptık. Tabi bunun yanında başka çalışmalarımız da oluyor. Şu an başlattığımız bir çalışma da, 150 bin çiçeği toprakla buluşturmaktır. Bu anlamda da özellikle Bitlis’imizin girişinde ilimizin imajına ve vizyonuna olumlu katkısı olacağına inandığımız refüjleri çiçeklerle buluşturduk. Yaklaşık 4 kilometrelik bir alandaki bu çalışmayla, yakın bir zamanda her taraf çiçeklerle güllerle bezenmiş olacak. Diğer yandan özellikle gençlerimize, çocuklarımıza yeşil alanlar oluşturma adına 6 tane park projemizi tamamladık. İhalelerini de yapıyoruz. Bu yaz mevsimi bitmeden inşallah o parklarımızı da bitirerek daha yeşil bir Bitlis, daha güzel bir Bitlis oluşturulması adına bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”

Ahıskalı kadınlardan Halime Keğvan ise, 70 yıldan sonra sürgün edildiklerini söyleyerek, “Erdoğan babamızdan Allah razı olsun, bizler sürgün edildik, o bizi Türkiye’ye yerleştirdi. Şimdi ise Bitlis’te çalışıyoruz. Allah ömür verirse, daha çok sizlere katkımız olur” dedi.