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Kültür ve Turizm Bakanlığından Bitlis’e 40 milyon TL’lik yatırım

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen heyet, Bitlis’te sokak sağlıklaştırılması ve kültür varlıklarının korunması adına yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Bitlis’e 40 milyon TL’lik yatırım

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen heyet, Bitlis’te sokak sağlıklaştırılması ve kültür varlıklarının korunması adına yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

25 Mart 2018 Pazar 18:41
Kültür ve Turizm Bakanlığından Bitlis’e 40 milyon TL’lik yatırım

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen heyet, Bitlis’te sokak sağlıklaştırılması ve kültür varlıklarının korunması adına yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

Bitlis’te sokak sağlıklaştırılması ve kültür varlıklarının korunması amacıyla harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 40 milyon TL’lik bir yatırım sağladı. Bu kapsamda bir takım incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Strateji Daire Başkanı İsmail Demirel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda ilk olarak Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Daha sonra Etnografya Müzesi, Kültür Evi, İhlasiye Medresesi, Bitlis Kalesini gezen heyet, çarşı merkezinde yapılan sokak sağlıklaştırması ve Alemdar Sokak’ta bir inceleme yaptı.

Bitlis’i ve tarihi eserleri heyete gezdiren Vali İsmail Ustaoğlu, Bitlis Kalesi’nde ciddi anlamda çalışmaların olacağını kaydetti.

Yaz aylarında kazı çalışmalarının tekrar devam edeceğini belirten Ustaoğlu, ışıklandırma konusunda da yine önemli adımların atılacağını ifade etti. Bitlis’in açık hava müzesinden farksız bir yer olduğunu ve muhakkak hak ettiği değere kavuşacağını belirten Ustaoğlu, “Kadim ve adeta açık hava müzesi olan ilimizle ilgili vurguladığımız projelerimiz Allah’a şükürler olsun 2018 yılı içinde hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, 2018 yılı içinde adeta Bitlisimizi ülkemizin birinci sırasına alarak, 40 milyon TL’lik bir yatırım yaptı. İlimizde kent müzemizin de içine girmesiyle bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanında kalemizle ilgili çok ciddi çalışmalar olacak. Bir taraftan kalemizin 4. Etap restorasyonu devam ederken, diğer taraftan ilimizin tam merkezinde adeta tüm ihtişamı ile yüzyıllara meydan okuyan kalemizin ciddi bir eksiği olan ışıklandırmayı da hayata geçireceğiz. Bunun yanında en önemlisi dışarıdan gelen misafirlerimize bu kalemizi gezdirecek, maalesef alt yapımız eksikti. Şimdi karşılama merkezi ile yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi ile bu kadim medeniyetimizi yapılacak çalışmalarla gelecek kuşaklara iyi bir şekilde hazırlayacağımızı düşünüyorum. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Alemdar Sokak ile ilgili projemizi yatırım programına aldı. Geçen yıl ‘Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor’ sloganı ile sokak sağlıklaştırması çalışmalarımız, inşallah Alemdar Sokak ile devam edecek. Tescilli sivil mimarimizin ilimizde en yoğun olduğu Alemdar Sokak Feyzullah Ensari Türbesi ve onun devamındaki tarihi yapılarımız, inşallah bu çalışmalar ve alt yapısı ile birlikte belki en önemli ziyaret merkezilerinden birisi olacak. Ben bu anlamda Bakanımıza ve emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ise Bakanlık olarak Bitlis için yapılan çalışmaların belki yeterli olmadığını ancak bundan sonra Bitlis’in hak ettiği değeri ve çalışmaları yapacaklarını belirterek, “2018 yılında Bitlis ilimiz hak ettiği payı yatırımlarla alacak. Bakanlığımızın yatırım programında en önemli illerden birisi Bitlis’tir. Dolayısıyla bu yıldan itibaren başlayan işlerimizin devamında ve sonraki yıllarda ödenekler gelerek tamamlanacak. Ben Bitlis’in eski eserlerinin ortaya çıkartılması, onarılması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için bu sürecin çok iyi bir şekilde gelişeceğini ve Bitlis’in hak ettiği yeri ve itibari göreceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden heyet, Ahlat’a geçti. Müze ve Selçuklu Mezarlığı ziyaretinden sonra Tatvan’a gelecek olan heyetin burada bir değerlendirme toplantısı yapacağı belirtildi.
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