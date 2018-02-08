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Kış ortasında yüzme keyfi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir vatandaş, kış soğuğuna aldırmadan Aygır Gölü’ne girerek yüzdü.Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Adilcevaz ilçesi ise bu yıl soğuk havalardan ve kar yağışından etkilenmedi....

Kış ortasında yüzme keyfi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir vatandaş, kış soğuğuna aldırmadan Aygır Gölü’ne girerek yüzdü.Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Adilcevaz ilçesi ise bu yıl soğuk havalardan ve kar yağışından etkilenmedi....

08 Şubat 2018 Perşembe 18:12
Kış ortasında yüzme keyfi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir vatandaş, kış soğuğuna aldırmadan Aygır Gölü’ne girerek yüzdü.

Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Adilcevaz ilçesi ise bu yıl soğuk havalardan ve kar yağışından etkilenmedi. Kış ayı boyunca sıcak havanın hüküm sürdüğü ilçede, Mehmet Akkoyun isimli vatandaş da Süphan Dağı eteklerinde bulunan Aygır Gölü’ne girerek yüzmenin keyfini çıkardı. Mehmet Akkoyun, soğuk suyun insan sağlığı açısından faydalı olduğunu belirterek, “Her sene kış mevsiminde bu göl tamamen donmaktadır. Fakat bu sene havaların sıcak geçmesi nedeniyle gölde donma olmadı. Arkadaşlarımızla birlikte gezmek için geldiğimiz gölde, havanın güneşli ve gölün pırıl pırıl olduğunu görünce suyun cazibesine dayanamadım ve göle girmeye kararı verdim. Bu mevsimde ülkemizin en yüksek rakımında bulunan Aygır Gölü’nde suya girmek gayet güzel ve insanı dinç tutuyor. İlçemiz, turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ben buradan herkese sesleniyorum. Her açıdan doğal güzellikleri ile meşhur ilçemize gezi turları düzenleyerek gelip bütün bu güzellikleri yakından görsünler” dedi.
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