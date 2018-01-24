Kaymakam Özkan’dan Kur’an kursu ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İbadullah Camiinde bulunan Kur’an kursunu ziyaret etti.

Beraberindeki kurum amirleriyle birlikte ziyaret ettiği Kur’an kursunda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, Kur’an Kursu ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Kur’an kursu öğrencileriyle de yakında ilgilenen Kaymakam Özkan, öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileğinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaret sonrasında ise cadde üzerindeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.