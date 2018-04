İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Bitlis’teki belediyeleri ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlıkça görevlendirme yapılan Bitlis’teki belediyeleri ziyaret etti.

İlk olarak Muş’tan kara yolu ile Bitlis’in Güroymak ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu’nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, “Milletin parasının emanet edildiği belediyelerimizde yine millete hizmet aşkıyla hareket edildiğinde neler yapılabildiğini milletin hakkının milletimize nasıl teslim edildiğini görmek amacıyla bütün bölgelerde ziyaretlerde bulunuyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi hem ülke içinde hemde sınırlarımızın dışında teröre karşı topyekun milli bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi her geçen gün milletimizin de desteği ile güvenlik güçlerimizin desteğiyle silahlı kuvvetlerinin çok kararlı duruşuyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin dirayetli idaresiyle çok başarılı bir şekilde götürüyoruz. Bir daha milletimizin bir daha bu coğrafyasının acılarla gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması milletimizin günlük hayatına eline silah alan birilerinin hiç bir şekilde musallat olmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaptığımız mücadelenin en önemli araçlarından bir tanesi de terörle içli dışlı olmuş milletin evlatlarının kanını akıtmaktan kalleş yöntemlerle bunları üzmekten başka hiç bir derdi tasası olmayan teröristlere yardım ve yataklıkta onlarla işbirliği yapmakta kural ve vicdan tanımayan belediyelerimize kayyum atamaktı. Bu ziyaretlerimde hem değerli valimizin önderliğinde güvenlik politikaları açısından yapılan çalışmaları hem de milletin parasının emanet edildiği belediyelerimizde yine millete hizmet aşkıyla hareket edildiğinde neler yapılabildiğini milletin hakkının milletimize nasıl teslim edildiğini görmek amacıyla bütün bölgelerde ziyaretlerde bulunuyorum.”

“Bitlis gördüğümüz ve izlediğimizi kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor”

Bitlis’in kayyum belediyelerle birlikte çok güzel günler yaşadığını kaydeden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu günde Bitlis ilimizdeki kayyum belediyelerimizi ziyaret etmek ve onların yaptığı çalışmaları yerinde gördüm. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ortak aklımızı harekete geçirmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdik. Eminim ki bugüne kadar ziyaret ettiğimiz hiç bir kayyumumuz bizi yanıltmadı. Çok güzel hizmetlerle karşı karşıya kaldık. Milletimizin kendilerine teslim ettiği emanete layıkıyla sahip çıktıklarını gördük. Bunun Güroymak’ta da Bitlis’imizin diğer ilçelerinde de böyle olacağından zaten hiç bir tereddüdümüz yok. Huzur ortamı olduğunda barış ortamı olduğunda güvenliğimiz yerinde olduğunda ve yöneticilerimizin niyetlerinin halis olduğunu gördüğümüzde her işin üstesinden gelebileceğimizi de görmüş oluyoruz. Bu çerçevede bu güne kadar bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emek veren ve yine Bitlis’te her anlamıyla huzurun ve güvenin hakim olmasında katkısı bulunan başta değerli valimiz olmak üzere bütün kamu görevlilerimize siyasetimizi ve sivil toplum kuruluşlarına herkese çok teşekkür ediyorum. Bitlis gördüğümüz kadarıyla izlediğimizi kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor. İnşallah bugünlerin daha iyiye gitmesi ve bir daha tarih olmuş mazi olmuş acılı günlerin hiç bir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşumuzu sonuna kadar devam edeceğiz. Bu ülkenin meşru silahlı güçleri dışında güvenlik görevlileri dışında hiç kimsenin bu millete baskıda bulunmasını, zorbalık yapmasını eşkıyalık yapmasını bundan sonrada asla izin vermeyeceğiz.”

Bakan Yardımcısı Ersoy, Güroymak Kaymakamlığı ziyaretinin ardından kayyum belediyesinin hizmetlerinden olan semt sahalarının açılışını yaptı. Semt sahalarının açılışında toplanana halka bir konuşma yapan Ersoy, “Güroymak’ımızın huzurun sükunetin ve kardeşliğin keyfini çıkarttığını görmüş olmaktan çok büyük mutluluk duyduk” dedi.

“FETÖ’nün 15 Temmuz’da başarısız olan itleri kandile kaçtıysa artık Türkiye üzerinden oynanan oyunları hepimiz görmeliyiz”

Güroymak’ta yaptığı konuşmasında FETÖ’yede değinen Ersoy, “Güroymak ilçemizi ziyaret ederken yapılan güzel hizmetlerden bir tanesinin açılışa bulunabilmekten sizlerle beraber olmaktan kayyum belediyemizin yaptığı hizmetlere bir bir şahit olmakta. Bitlis’imizin Güroymak’ımızın huzurun sükunetin ve kardeşliğin keyfini çıkarttığını görmüş olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetimizin ve siyasetimizin kararlı tutumuyla bu Anadolu topraklarının bu güzel coğrafyanın her karışını çocuklarımızın böyle her zaman güleceği her zaman eğleneceği her zaman mutlu olabileceği kanın akmadığı gözyaşının olmadığı huzurun hakim olduğu ferahın hakim olduğu mutluluğun hakim olduğu çocuklarımızın taş atmak yerine toplarla oynayabildiği spor yapabildiği bir coğrafi haline getireceğiz. Bundan sonra hiç kimsenin bizim ağzımızın tadını bozmasına bizim huzurumuzun bozmasına izin vermeyeceğiz. Son yıllarda bölgemizde yaşanan hadiselerden hedefin ne olduğunu amacın ne olduğunu çok iyi gördük. FETÖ’nün 15 Temmuz’da başarısız olan itleri kandile kaçtıysa artık Türkiye üzerinden oynanan oyunları hepimiz görmeliyiz. Bu işin ne FETÖ’sü ne PKK’sı ne DEAŞ’ı ne YPG’si hiç biri birbirinden ayrı değil. Hepsinin bir tek amacı var. Çünkü hepsinin bir tek patronu var. Patronları belli. Bugün Suriye’yi bu hale getiren bugün Irak’ı bu hale getiren Libya’yı bu hale getiren Filistinli çocukları her gün İsrail askerlerinin postalları altında ezdirenler kimlerse bunların patronları da onlar. Bu ülkeyi Suriyeleştirmelerine bizi emperyal güçlerin çizmeleri altında ezdirmelerine asla izin vermeyeceğiz. Biz artık uyandık. Biz artık Hakkari’den Edirne’ye bu kutsal topraklarda bu ortak vatanımızda kardeşçe barış içinde yaşayacağız ve önümüze bakacağız. Bu coğrafyada bizden başka devlet bırakmadılar. Bizden başka vatan olan bir millette bırakmadılar. Artık hepimiz uyanacağız. Kimseyi bu toprakların gerçek sahibini öksüz bırakmasına gözü yaşlı bırakmasına ve vatansız bırakmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu güçlerin oyunlarına gelen bu güçlerin fitnelerine kalan hiç bir güce izin vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Biz sadece evlatlarımızın gülmesini istiyoruz. Biz çocuklarımızın sadece geleceğe umutla bakabilmesini istiyoruz. Biz onların yarınlarını güzel Türkiye’sini yarınlarını mutlu Türkiye’sini güçlü Türkiye’sini hayal etmelerini istiyoruz. Biz onların annelerinin eteklerine sarılıp yardım bekleyen çocuklar olmasını istemiyoruz. Biz onların bugün ülkemizde misafir etmek zorunda kaldığımız, kalacak yurtları vatanları olmadığı için sığınacak yer arayan bir milyona yakın Suriyeli çocukların düştüğü acı durumlara düşmesini istemiyoruz. Onların o hale gelmesi için gayret sarf eden onların o hale gelmesi için bizim tatlı aşımıza zehir katan hiç kimseye fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün sadece bu coğrafyada vatansız kalan yada vatanlarında yaşama şansları kalmayan 5 milyon insana kucak açmış bulunmaktayız. Hem onlara ağabeylik yapacağız. Hem onlara iyilik yapacağız. Hem bu coğrafyanın en güçlü en kudretli ve geleceğine en güvende bakan ülkesi Türkiye olarak bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.

Güroymak’taki semt sahalarının açılışında konuşan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustoğlu, ise “Belediye hizmetleri adına en fazla kurdelesini kestiğimiz ilçelerimizin başında Güroymak geldi. Belediyecilik adına güzel bir hizmetin açılışını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burada inşallah cıvıl cıvıl yavrularımızın her biri spor alanında kendi yeteneklerini ortaya koyacak. Değerli arkadaşlar bu anlamda Güroymak’ta bir yılda yapmış olduğu belediyecilik adına hizmetleri hep birlikte burada izledik. Gerçekten Güroymak tarihinin hiç bir döneminde bu kadar belediyecilik hizmeti almadı. Kaymakamlığımızın önderliğinde esnafımızın ve yerel siyasetçilerimiz sahiplenmesiyle birlikte hizmetin ne olduğunu orada hep birlikte gördük. inşallah bu hizmetler bundan sonrada devam edecek. Devletin imkanlarını nasıl devletin bu millet için yolladığı emanet ettiği paraları nasıl bu millete hizmet olarak döndüğünü de işte burada yapılan hizmetlerle de görüyoruz. Ben tekrar bu hizmetlerde emeği geçen kaymakamımıza ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Semt sahalarının açılış kurdelesini kesen Bakan Yardımcısı Ersoy burada çocuklar birlikte top oynadı. Ardından Mutki’ye geçen Ersoy, Mutki Merkez Camisinin açılışını yaptı. Ardından Bitlis Valiliğini ziyaret eden Ersoy, akşam yemeği için Polisevine geçti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yarın ise Hizan ilçesine geçerek Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunacak.