Hizanlı çocuklardan ebru sanatına büyük ilgi

Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında çocuklar ebru sanatıyla tanıştı.

Hizan Gençlik Merkezi tarafından “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında Hizanlı çocuklar, ebru sanatıyla tanıştı. Hizan Gençlik Merkezinin faaliyetleri kapsamında Hizan Öğretmenevi bahçesinde çocuklarla bir etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi bahçesinde çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte açıklamalarda bulunan Gençlik Lideri Murat Aydın, “Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında gençlik merkezimizi binanın dışına taşıyoruz. Bu tür etkinliklerle halka, daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz. Gençlik merkezimizi etkinliklerimizle birlikte halka açıyoruz. Bu proje kapsamında bizden uzak olan gençlere ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz bütün gençlik” dedi.