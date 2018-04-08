Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655

Hizan’da trafik kazası; 5 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Nazar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.A....

Hizan’da trafik kazası; 5 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Nazar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.A....

08 Nisan 2018 Pazar 20:43
Hizan’da trafik kazası; 5 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Nazar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 13 AY 686 plakalı otomobil, dürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Medyana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan sürücü M.A. ile Y.A., M.A., A.G. ve M.O. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hizan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılardan A.G. Van’a sevk edilirken, diğer yaralılar ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Işık’tan Tatvan ziyareti
Başbakan Yardımcısı Işık’tan Tatvan ziyareti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Bitlis’teki belediyeleri ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Bitlis’teki belediyeleri ziyaret etti
Özgüzeldere Spor’un 8 yıllık hasreti sona erdi
Özgüzeldere Spor’un 8 yıllık hasreti sona erdi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim